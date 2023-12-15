Мишустин: роль науки в развитии экономики России возрастает в период санкций

Премьер отметил, что большинство граждан не имеют отношения к миру исследований, но многими достижениями науки сегодня пользуются все

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Роль науки в развитии экономики и социальной сферы продолжает расти, когда Россия уверенно отвечает на вызовы, возникающие из-за санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области науки и техники.

"Роль науки в развитии экономики и социальной сферы страны продолжает расти, особенно сегодня, когда Россия уверенно отвечает на вызовы, возникающие из-за санкционных ограничений и из-за действий недружественных нам стран, которые закрывают нам доступ к зарубежной продукции", - сказал он.

Премьер отметил, что большинство граждан не имеют отношения к миру исследований, но многими достижениями науки сегодня пользуются все. "Они служат именно на благо людей", - обратил внимание он.

Мишустин подчеркнул, что одна из важных целей - это достижение технологического суверенитета. Глава кабмина отметил, что в критически важных отраслях у России должны быть собственные компетенции. "И ключевым механизмом здесь станет реализация в ближайшие семь лет крупных индустриальных проектов за счет бюджетных и частных инвестиций. Общий объем на каждый составит не менее 10 млрд рублей", - сообщил премьер.

Он пояснил, что их принципиальное отличие состоит в том, что все проекты изготавливаются на отечественных линиях разработки и с применением российских средств проектирования. Мишустин добавил, что первые 10 проектов уже утверждены, они касаются дизельных двигателей, станков для робототехники, микроэлектроники, малотоннажной химии и фармацевтической продукции, а также гражданской авиатехники и беспилотных систем.

Мишустин обратил внимание, что другим важным элементом является развитие сквозных технологий. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин также обращал внимание на развитие таких технологий и поручал актуализировать дорожные карты высокотехнологичных направлений. "На выполнение 10 таких планов заключены соглашения с компаниями-лидерами, правительство предусмотрело на это в бюджете на будущий год свыше 65 млрд рублей", - сказал премьер.

Поддержка ученых

Глава кабмина подчеркнул, что российские ученые - неутомимые энтузиасты, которые мыслят смело и нестандартно. "Сегодня у них должны быть все условия для проведения фундаментальных и прикладных исследований, создания критически значимых технологий, а это уже ответственность государства", - указал Мишустин.

Он подчеркнул, что власти продолжают развивать прочную научную основу в российских субъектах. Так, в настоящее время успешно действуют 15 научно-образовательных центров, которые объединяют потенциал почти 160 вузов, 140 научных организаций и 400 предприятий. "Их разработки определяются в основном отраслевой направленностью региона: это и добыча ресурсов, сельское хозяйство, авиа или судостроение", - пояснил премьер.

По его словам, в этом году на 50% была обновлена приборная база ведущих научных учреждений, кабмин направил на это порядка 15,5 млрд рублей.

"Модернизируем и дооснащаем центры коллективного пользования научным оборудованием. Продолжается строительство семи установок класса мегасаенс. Это и СКИФ в Кольцове, и РИФ на острове Русский, реактор ПИК в Гатчине. С их помощью можно создавать новые материалы, понять структуру и механизмы действия веществ, управлять ими на уровне атомов", - перечислил премьер.