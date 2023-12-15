АЭС в РФ компенсировали годовой выброс СО2 всей металлургической промышленности страны

Выработка электроэнергии энергоблоками 11 действующих АЭС превысила с начала года 206 млрд кВт·ч, что на 2% больше плана ФАС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские АЭС предотвратили выброс около 100 млн тонн парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома), отмечая, что такое количество эквивалентно выбросам в Москве за два года или всей металлургической промышленностью России за год.

Выработка электроэнергии энергоблоками всех 11 действующих АЭС России (филиалы Росэнергоатома), по данным на 15 декабря, превысила с начала 2023 года 206 млрд кВт·ч, что на 2% больше плана ФАС России. "Такой объем выработанной электроэнергии позволил не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме около 100 млн тонн СО2, что примерно эквивалентно выбросам углекислого газа всей металлургической отраслью за год или всей Москвой за два года", - говорится в сообщении РЭА.

В состав концерна "Росэнергоатом" входят 11 атомных станций России, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке, которые наделены статусом его филиалов. В общей сложности на всех АЭС концерна эксплуатируются 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время на атомных станциях России производится порядка 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране.