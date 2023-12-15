В "Автоваз" сообщили, что рассматривают возможность создания Niva и Vesta в электроверсии

Глава компании Максим Соколов сообщил, что все будет зависеть от спроса

ИЖЕВСК, 15 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" рассматривает возможность создания электрических Niva и Vesta, уже разрабатывает их прототипы. Об этом журналистам сообщил глава компании Максим Соколов.

"Мы предполагаем, что мы будем развивать электродвижение. У нас в планах и, более того, уже есть прототипы этих автомобилей - они проходят сейчас испытания на нашем полигоне в Тольятти - и электрической "Нивы" и в дальнейшем электрической "Весты", - сказал Соколов.

Однако, по его словам, все будет зависеть от спроса. Сейчас автопроизводитель видит, что "рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания является более масштабным по объему, более привычным для наших покупателей", пояснил он. Как отметил Соколов, направление электродвижения рассматривается в стратегии развития компании как необходимое, но все же не основное.

Ранее "Автоваз" запустил производство опытной партии электромобиля e-Largus, серийное производство которого начнется в мае 2024 года.