Бизнес-седан Lada Aura планируют продавать и частным лицам

Глава "Автоваза" Максим Соколов ранее говорил, что автомобиль может использоваться для нужд чиновников

ИЖЕВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Продавать седан бизнес-класса Lada Aura планируется и частным лицам, заявил журналистам президент "Автоваза" Максим Соколов.

"Конечно, уже большой, поверьте, спрос от федеральных и региональных органов исполнительной власти на Lada Aura. Даже опытную партию у нас хотят разобрать. <…> Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет", - сказал он.

Ранее Соколов говорил, что автомобиль может использоваться для нужд чиновников. Так, о возможности закупить автомобили Lada Aura заявляли в Минпромторге РФ.

Ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "Автоваза" Сергей Громак сообщал, что компания может начать производство седана Lada Aura в сентябре 2024 года.

Автомобиль на базе модели Vesta был впервые представлен летом. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.