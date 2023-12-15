Греция досрочно выплатила €5,29 млрд по кредитам, предоставленным ей в 2010 году

В августе 2018 года страна успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из механизма жесткого внешнего управления со стороны иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года

АФИНЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Греция досрочно выплатила €5,29 млрд долга в рамках первого пакета кредитов (Greek Loan Facility, GLF), которые были предоставлены стране в 2010 году и подлежали погашению в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщило министерство национальной экономики и финансов страны.

По его словам, Греция получила кредиты в рамках первого пакета макрофинансовой помощи, который был согласован в мае 2010 года и включал двусторонние кредиты стран еврозоны (€52,9 млрд) и Международного валютного фонда (€20,1 млрд). Это уже вторая инициатива греческого правительства в этом направлении, поскольку ей уже предшествовало досрочное погашение части кредитов GLF в 2022 году. Также Греция полностью досрочно погасила в прошлом году все кредиты, полученные у МВФ.

Министр национальной экономики и финансов Костис Хадзидакис заявил, что "досрочное погашение кредитов подтверждает восходящую траекторию развития греческой экономики и способствует созданию еще более позитивных перспектив на ближайшие годы". Сокращение долга "снижает расходы госбюджета на проценты и высвобождает ресурсы для развития", улучшает "профиль греческого долга в среднесрочной перспективе" и "условия заимствования для греческого государства на международных рынках".

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из механизма жесткого внешнего управления со стороны иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. С этого времени было установлено специальное усиленное наблюдение за развитием греческой экономики, кредиторы проводили периодические оценки ее состояния и составляли соответствующие отчеты, следя за установленными для нее показателями.

С августа 2022 года страна перешла на простой постпрограммный мониторинг, аналогичный применяемому в Ирландии, Испании, на Кипре и в Португалии. Состояние греческой экономики теперь оценивается международными кредитными институтами каждые шесть месяцев, а не ежеквартально. Правительство обязано продолжать осмотрительную налогово-бюджетную политику, чтобы не поставить под угрозу сокращение государственного долга и достижение цели возврата к первичному профициту госбюджета.