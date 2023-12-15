В РФ утвердили объем импорта молочной сыворотки для детских смесей на 2024 год

Он составляет 605 тонн

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России утвердил разрешенный объем ввоза молочной сыворотки для детских смесей в 2024 году в объеме 605 тонн. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товара - сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90%, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску указанной продукции <...> на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

Согласно приложению к приказу, разрешенный объем ввоза этой продукции на 2024 год составляет 605 тонн (код ТН ВЭД ЕАЭС - 0404).

В марте 2023 года Минсельхоз предложил импортировать 1,5 тыс. тонн молочной сыворотки для детских смесей, что более чем в два раза меньше показателя 2022 года.

В октябре 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продляющее до 31 декабря 2024 года срок действия продовольственного эмбарго, в рамках которого в страну запрещен ввоз продукции из государств, которые ввели санкции в отношении России.

К запрещенной к ввозу продукции относится в том числе мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Подписанный документ исключает из списка молочную сыворотку, которая используется для производства детских сухих смесей, а также для проведения промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску этой продукции на территории России.