Вице-премьер Госсовета КНР заявил об ускоренном развитии сотрудничества РФ и Китая

В ходе встречи Чжан Гоцин также обсудил с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым вопросы логистической инфраструктуры, перспективы взаимодействия в рамках развития Северного морского пути и туристической отрасли

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Пекина в 2023 году устойчиво и ускоренно развивается. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на встрече в Пекине с заместителем главы правительства России - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

"В этом году китайско-российское экономическое сотрудничество несмотря на внешние негативные вызовы развивается на устойчивой ускоренной траектории. Это новая веха в развитии китайско-российских торгово-экономических связей. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество, реализуются крупные инвестпроекты", - отметил Чжан Гоцин в ходе заседания межправкомиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

Он напомнил, что в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели две встречи. "Под стратегическим руководством глав наших государств взаимное партнерство двух стран развивается на высоком уровне. Повышается политическое взаимное доверие, наши торгово-экономические связи уверенно усиливаются". Он указал, что сегодняшнее заседание подготавливает повестку к встрече глав правительств. "Углубление китайско-российской практической кооперации носит больше, чем двусторонний характер, и приобретает в самом деле глобальное значение", - отметил Чжан Гоцин.

На встрече рассматривались вопросы логистической инфраструктуры, в том числе работа мостовых переходов Благовещенск - Хэйхэ и Нижнеленинское - Тунцзян. За 11 месяцев этого года по ним перевезено 3,2 млн тонн грузов, уточнили в пресс-службе российского вице-премьера.

В ходе заседания стороны оценили перспективы взаимодействия в рамках развития Северного морского пути, возможностями которого уже пользуются китайские перевозчики.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в туристической отрасли. По данным пресс-службы Трутнева, после возобновления 1 августа 2023 года безвизового режима для групповых туристических поездок граждан КНР в РФ из 37 тысяч китайских туристов, которые посетили Россию по этой программе, 80% выбрали Дальний Восток.