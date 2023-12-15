РБК: Игорь Ротенберг продает свою долю в операторе "Платона"

По данным издания, причина продажи пакета - выход из актива

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Ротенберг продает свою долю в компании - операторе взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон", пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки, а также на источник в операторе ("РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) .

"Она [сделка] находится в стадии завершения", - сообщил изданию источник, знакомый с деталями сделки.

Собеседник РБК также добавил, что причина продажи пакета Ротенберга - реализация плана по выходу из актива.

В компании РТИТС и представитель Ротенберга от комментариев отказались. В "РТ-Инвест" не ответили на запрос РБК.