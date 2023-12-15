Грантовую поддержку ростовских фермеров в 2024 году увеличат почти на 12%

Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский, за 11 лет общая сумма выданных в области грантов составила 3,17 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Грантовую поддержку фермеров в Ростовской области в 2024 году увеличат почти на 12% - до 256,9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"На специализированные программы развития фермерства, кооперации и развития агротуризма на 2024 год выделено 256,9 млн рублей (в 2023 году - 229,5 млн рублей)", - сказал Рачаловский.

Министр добавил, что за 11 лет общая сумма выданных в регионе грантов составила 3,17 млрд рублей. Ежегодно же общий объем поддержки малого агробизнеса составляет 30% от всего объема финансирования регионального АПК. По итогам 2022 года он составил 1,7 млрд рублей.

Программы поддержки фермеров реализуют и в других южных регионах. На Кубани в 2023 году создали программу "Опорный фермер", сообщили в администрации Краснодарского края. "По программе малые хозяйства смогут получить субсидию в 5 млн рублей на закупку оборудования или техники для будущего кооператива. По просьбе фермеров увеличили субсидию на реализацию молока - вместо 3 рублей компенсируем 4 рубля. Всего же только в этом году на поддержку фермеров выделили более 3 млрд рублей", - привели в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции отметил, что из всего объема помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхозотрасли, 40% направляется на поддержку фермерства. Фермеры обеспечивают около 15% в общем объеме производства сельхозпродукции на внутреннем рынке.

Ростовская область и Краснодарский край - одни из ведущих регионов в сфере агропромышенного комплекса. Донской регион в 2023 году собрал рекордные для России более 16 млн тонн зерновых культур. На Кубани в этом году аграрии собрали 14,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.