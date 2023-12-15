Фицо заявил о продлении ЕС важного для Словакии исключения на нефть из России

В Братиславе расположен один из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих комбинатов, который ориентирован на использование российской нефти

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз продлил исключение из санкций на использование российской нефти, что чрезвычайно важно для Словакии. Об этом по итогам саммита глав государств и правительств стран сообщества сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Мы одобрили пакет [санкций против РФ], который содержит чрезвычайно важное для нас исключение на использование российской нефти для производства [нефтепродуктов]", - сказал премьер.

В Братиславе расположен один из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих комбинатов - предприятие Slovnaft. Он ориентирован на использование российской нефти. Продукты словацкого предприятия, включая бензин, поставляются в страны региона. Украина также получает продукцию этого комбината.