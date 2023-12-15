Якутия начала ликвидировать отставание в сферах транспорта и энергетике

По словам главы региона Айсена Николаева, инвестиции в энергоинфраструктуру региона составляют большую часть от привлеченных за первые девять месяцев 2023 года 204 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) начала ликвидировать отставание в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры при поддержке крупных госкорпораций, сообщил на выставке-форуме "Россия" глава субъекта Айсен Николаев.

"Рост инвестиций за девять месяцев этого года в отраслях, не связанных с добывающими проектами, составил 25% [по отношению] к прошлому году, и составляет сейчас 204 млрд рублей. В первую очередь, конечно, это происходит из-за увеличения инвестиций в энергетическую инфраструктуру. В последние годы мы очень точно видим, что у Якутии есть два очень серьезных ограничивающих фактора: это энергетическая и транспортная инфраструктура, которая была создана под потребности экономики Советского Союза 1970-1980 годов. Сейчас мы массированно при поддержке госкорпораций и президента это отставание по транспорту и энергетике начинаем ликвидировать", - сказал он во время проведения круглого стола "Социально-экономические достижения Якутии как результат дальневосточной политики президента России".

По словам Николаева, в общей сложности в экономику региона за последние пять лет вложили 2,7 трлн рублей. В 2023 году в республике начали появляться новые виды производств, в числе которых предприятие по добыче железной и полиметаллических руд, создание комплекса по производству гелия. "У нас начинает уже появляться атомная генерация, в этом году началось строительство сопутствующей инфраструктуры для атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе", - добавил глава региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.