ВРП Якутии в сопоставимых ценах вырос с 2020 года на четверть

По словам главы региона Айсена Николаева, в 2023 году показатель ожидается на уровне выше 2,3 трлн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Якутии в сопоставимых ценах вырос на четверть с 2020 года. Об этом во время проведения круглого стола "Социально-экономические достижения Якутии как результат дальневосточной политики президента России" на выставке-форуме "Россия" сообщил глава региона Айсен Николаев.

"С 2020 года валовый региональный продукт Якутии увеличился в абсолютном выражении более чем в два раза, а так как считают экономисты в сопоставимых ценах, то увеличился у нас на четверть с 2020 года", - сказал он.

Николаев отметил, что минимальный порог ВРП Якутии в 2023 году составит 2,3 трлн. "Вчера президент сказал, что у нашей страны валовый региональный продукт по итогам года будет 3,5%. У нас в Якутии он будет примерно такой же по итогам года. Однако, у нас в 2021 и 2022 годах был рост. Это без учета "Газпрома", без учета продаж, которые идут сейчас", - пояснил он.

Ранее Николаев сообщал, что валовый региональный продукт Якутии в 2022 году был на уровне выше 2 трлн рублей, за пять лет регион смог добиться удвоения этого показателя.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.