В России пройдет эксперимент по маркировке некоторых детских товаров

Эксперимент охватит в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке некоторых детских товаров пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент охватит товары для детей в возрасте до 14 лет, в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.

Участие в эксперименте будет добровольным.

Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проведение эксперимента позволит протестировать нанесения средств идентификации на товары, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности ее введения.

Постановление подготовлено в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, которая была утверждена правительством в 2021 году. Стратегия направлена на поддержку добросовестных предпринимателей и защиту граждан от некачественной продукции.