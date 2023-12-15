Котяков заявил, что сотрудники РЖД составляют 1,5% от всех работающих по найму

Министр труда и социальной защиты добавил, что сейчас РЖД также является лидером по социальной политике среди корпоративного сектора

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники компании "Российские железные дороги" (РЖД) составляют 1,5% от всех работающих по найму в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на съезде железнодорожников.

"РЖД сегодня является крупнейшим работодателем страны, в вашей компании работает более сотни тысяч специалистов. Мы заглянули в наши данные и увидели, что численность сотрудников РЖД сегодня сопоставима с численностью жителей, проживающих, например, в Орловской области либо в Мурманской губернии. Сегодня РЖД объединяет в себе 1,5% всех работающих по найму граждан нашей страны", - сказал он.

Котяков добавил, что сейчас РЖД также является лидером по социальной политике среди корпоративного сектора. Так, у компании есть собственная медицинская база, выстроена целостная система вовлечения сотрудников в спорт, также проводится ежегодная диспансеризация работников.