Производство яиц в России в январе - ноябре 2023 года выросло на 2%

Оно составило 34,8 млрд штук, сообщается в материалах Росстата

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Производство яиц в России в январе - ноябре 2023 года в сельскохозяйственных организациях выросло на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 34,8 млрд штук. Об этом сообщается в материалах Росстата.

При этом в ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство куриных яиц снизилось на 0,2%, и составило 3,1 млрд штук.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за 11 месяцев выросло на 3,1%, до 12 млн тонн, в том числе крупного рогатого скота - на 7,1%, до 991,6 тыс. тонн, свиней - на 6,1%, до 5 млн тонн, овец и коз - на 14,4%, до 30,7 тыс. тонн. В то же время производство птиц снизилось на 0,01% и составило 5,9 млн тонн.

Кроме того, валовой надой молока в январе - ноябре 2023 года вырос на 5,6%, до 18,3 млн тонн.

Как сообщили в Росстате, на конец ноября 2023 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составляло 7,8 млн голов (на 1,6% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 3,1 млн (на 1,8% меньше). Поголовье свиней составило 26,5 млн (на 2,4% больше), овец и коз -3,1 млн (на 1,8% меньше).