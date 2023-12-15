Maersk приостановит контейнерные перевозки по Красному морю

Компания направит суда в обход вокруг берегов Африки

СТОКГОЛЬМ, 15 декабря. /ТАСС/. Датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk приняла решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления. Об этом сообщил представитель компании.

"После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления, - приводит агентство Reuters выдержки из заявления представителя датской корпорации. - Недавние нападения на коммерческие суда в этом регионе <...> представляют серьезную угрозу безопасности моряков"

Компания направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.

В ночь на пятницу Центральное командование ВС США сообщило, что грузовое судно под флагом Гонконга Maersk Gibraltar подверглось нападению в Красном море с территории, подконтрольной мятежникам-хуситам. Позже Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, информировало об атаке с воздуха морского контейнеровоза Al Jasrah под флагом Либерии у берегов Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.