Аббас настаивает на разблокировании налоговых поступлений, удерживаемых Израилем

Президент Государства Палестина не назвал точную сумму

РАБАТ, 15 декабря. /ТАСС/. Израиль должен разблокировать доходы от налоговых поступлений, которые не могут поступить в палестинский бюджет. Об этом заявил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Необходимо освободить палестинские налоговые поступления, которые в настоящее время удерживает Израиль", - привело агентство WAFA заявление Аббаса, сделанное на встрече в Рамалле с помощником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Глава Палестины не назвал точную сумму.

Ранее на текущей неделе палестинские власти назвали "пиратством и коллективным наказанием палестинского народа" продолжающуюся блокировку Израилем денежных средств, предназначенных для палестинского бюджета.

Также Аббас на встрече с Салливаном подчеркнул, что "сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, а любая попытка отделить или изолировать какую-либо его часть является неприемлемой".