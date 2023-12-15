Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки, сообщили в пресс-службе Минздрава

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением - главные цели концепции", - говорится в сообщении.

Основные задачи концепции - укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления спиртным, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с зависимостью от алкоголя, пояснили в Минздраве. Также в рамках реализации документа до 2030 года планируется усилить профилактические меры, в том числе совершенствование раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению.

"Концепция до 2030 включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт", - добавили в пресс-службе.

Расширение участия регионов и муниципальных образований в разработке и принятии мер, тиражирование лучших муниципальных, региональных и корпоративных программ по сокращению потребления алкоголя, а также лучших практик работодателей по профилактике потребления алкоголя, привлечение социально ориентированных НКО позволят усилить эффективность принимаемых мер и повысить общественное участие в решении проблемы потребления алкоголя, считают в министерстве.