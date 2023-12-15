Минздрав призвал снизить потребление этанола на душу населения до 7,8 л к 2030 году

В 2023 году этот показатель составляет 8,9 л, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Потребление этанола на душу населения в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 л. В 2023 году этот показатель составляет 8,9 л. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве РФ, комментируя принятую правительством России концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.

"Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Так, если в 2023 году такой показатель составляет 8,9 л этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 л. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и главное - повысить качество и продолжительность жизни граждан", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в стране с 2009 года действовала концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

"В 2009 году потребление алкоголя составляло 18 л на душу населения в год, к 2021 году этот показатель снизился уже до 8,8 л. Реализация концепции до 2020 года сопровождалась снижением потребления алкоголя, а также снижением связанных с алкоголем заболеваемости и смертности. Успех государственной политики, направленной на борьбу со злоупотреблением алкоголем, связан с реализацией всего комплекса антиалкогольных мер и был отмечен на международном уровне", - заметили в пресс-службе.