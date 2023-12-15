"Азимут" откроет новые направления на внутренних линиях в 2024 году

Планируется запустить полеты из Сочи в Магас, из Минеральных Вод - в Иваново и Кемерово

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в 2024 году откроет регулярные рейсы по новым направлениям. Так, планируется запустить полеты из Сочи в Магас, из Минеральных Вод - в Иваново и Кемерово, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" начинает выполнение полетов из Сочи в Магас с 5 января 2024 года. В период зимней навигации рейс A45049/5050 будет выполняться еженедельно по пятницам. В период весенне-летней навигации с 31 марта по 20 октября 2024 года рейсы в столицу Ингушетии из Сочи будут выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания откроет рейсы из Минеральных Вод в Иваново и Кемерово. "Вылеты их Минеральных Вод в Иваново будут выполняться два дня в неделю. С 15 января 2024 года - по понедельникам, <…> с 17 января 2024 года - по средам", - уточнили в пресс-службе.

С 15 января 2024 года из Минеральных Вод будут выполняться полеты в Кемерово с посадкой в Уфе. Вылет из Минвод запланирован по понедельникам, обратно из Кемерово - по вторникам.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более 100 направлений по РФ и за рубеж.