Разработчики реакторов РИТМ-200 для атомных ледоколов удостоены премии правительства РФ

Разработка установки началась в 2001 году параллельно с работой над универсальными атомными ледоколами проекта 22220, способными работать в акватории Северного морского пути и устьях сибирских рек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Разработчики реакторов РИТМ-200, которыми укомплектованы новейшие атомные ледоколы проекта 22220, удостоены премии правительства РФ в области науки и техники. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Росатом".

"Премии правительства РФ в области науки и техники удостоены четыре специалиста "ОКБМ Африкантов" (машиностроительный дивизион Росатома): главный конструктор, руководящий работой по разработке РИТМ-200, Юрий Фадеев, главный конструктор Олег Бых, начальник отдела Владимир Болнов, начальник бюро Константин Вешняков", - сообщает пресс-служба.

"ОКБМ Африкантов" является главным конструктором и комплектным поставщиком реакторных установок РИТМ-200. Разработка установки началась в 2001 году параллельно с работой над универсальными атомными ледоколами проекта 22220, способными работать в акватории Северного морского пути и устьях сибирских рек.

Реактор РИТМ-200

В реакторной установке РИТМ 200 применены интегральный парогенерирующий блок с минимальными габаритами, инновационная активная зона с увеличенным энергоресурсом и парогенератор с компактной теплообменной поверхностью. Структура систем нормальной эксплуатации и систем безопасности отвечает современным требованиям безопасности, самозащищенности и экологичности, обеспечивает удобство технического обслуживания и другие потребительские качества установки.

Реактор РИТМ-200 на сегодняшний день - самая современная и производительная судовая реакторная установка в мире. РИТМ-200 вдвое легче, в 1,5 раза компактнее и значительно мощнее ранее созданных судовых реакторов. Это позволило сделать новейшие ледоколы двухосадочными и улучшить их характеристики по части скорости и ледопроходимости: атомоходы нового поколения способны разбивать льды толщиной до трех метров. На заводе "ЗиО-Подольск" (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома) начиная с 2013 года изготовлены и отгружены 10 подобных реакторов для ледоколов проекта 22220.

К настоящему моменту в акватории Северного морского пути работают три новейших универсальных атомных ледокола проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". На Балтийском заводе ведется строительство еще двух атомоходов этой серии - "Якутия" и "Чукотка", их планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно.