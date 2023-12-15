В Калининградской области на воду спустили траулер "Николай Нечай"

Строительные работы велись на верфи в Светлом

ТАСС, 15 декабря. Малый рыболовный траулер рефрижераторного типа спустили на воду в Светлом Калининградской области после глубокой модернизации. Судно предназначено для круглогодичного промысла мелкосельдевых видов рыб, сообщает пресс-служба правительства региона.

"МРТР прошел полную перестройку корпуса с перепланировкой помещений и заменой всех судовых механизмов и систем. Судно переоборудовано согласно современным стандартам рыбодобывающей отрасли. Проведенная модернизация позволит увеличить объем и скорость вылова, улучшить качество и повысить скорость выгрузки улова, а также снизить расходы топлива", - отмечается в сообщении.

Сравнимые по классу суда в России не производятся. Проект модернизации выполнили с учетом особенностей промысла в Балтийском море. Строительные работы провели на верфи в Светлом. Весь комплекс работ реализовали калининградские специалисты. На церемонии судну присвоили имя в честь Николая Нечая. В 1998 году Нечай создал компанию "Марфиш", возглавлял ее многие годы, принимал активное участие в развитии рыбохозяйственной отрасли, умер в 2021 году.

"Осенью 2022 года мы поднимали флаг на траулере "Всеслав", первом в ряду судов, которые строятся на этой верфи, сегодня спускаем на воду уже второе судно из этой серии и, я вижу, уже начинается строительство третьего, - сказал губернатор Антон Алиханов на церемонии спуска на воду. - Это, конечно, не может не радовать". "Регион очень активно поддерживает строительство новых судов, и очень приятно, что траулер остается в регионе, рыбаки будут работать здесь, у нас, - добавил губернатор. - Я напомню, что после ведения санкций в отношении нашей страны в 2014 году мы добились расширения квот и выбираем их каждый год с тех пор практически на сто процентов. Очень надеюсь, что так будет и впредь, и что у наших рыбаков будут появляться все новые и новые возможности для промысла".