Решение было вызвано увеличением количества нападений на суда в Красном море после обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Немецкий контейнерный оператор Hapag-Lloyd приостанавливает все перевозки через Красное море до 18 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

"Тогда (18 декабря - прим. ТАСС) мы примем решение о последующем периоде", - приводит агентство слова представителя.

Как отмечает Reuters, это решение было вызвано увеличением количества нападений на суда в Красном море после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Немецкая Hapag-Lloyd является пятым крупнейшим в мире контейнерным перевозчиком.