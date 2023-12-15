В Росздравнадзоре заявили, что фармрынок обеспечен препаратами для пациентов с СДВГ

Ведомство также отмечает кратный рост объемов производства российских препаратов с международным непатентованным наименованием атомоксетин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Отечественный фармацевтический рынок полностью обеспечен препаратами с международным непатентованным наименованием атомоксетин, которые применяются при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В пятницу газета "Ведомости" написала, что в аптеках некоторых регионов не хватает препарата "Страттера" (международное непатентованное наименование - атомоксетин). Его выпускает американская компания Eli Lilly.

"С начала 2023 года в гражданский оборот введено более 245 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием атомоксетин российского и иностранного производства, что в 2 раза больше, чем в 2021 году, и в 1,5 раза больше, чем в 2022 [году]. По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 90 тыс. упаковок, в том числе [это] импортные препараты. Таким образом, рынок препаратами обеспечен в полной мере", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Росздравнадзоре отмечают кратный рост объемов производства российских препаратов с международным непатентованным наименованием атомоксетин. Там также напомнили, что при назначении лечения врач указывает в рецепте международное непатентованное наименование препарата, а не конкретное торговое наименование.