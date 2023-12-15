Фонд развития промышленности Кубани за шесть лет выдал займы на 6,8 млрд рублей

Организация предоставляет займы по ставкам от 0,1 до 4% годовых

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Краснодарского края за всю историю своего существования, с 2018 года, выдал льготные займы в размере около 6,8 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

"За время работы Фонд развития промышленности Краснодарского края представил 272 займа на модернизацию и развитие производств на общую сумму 6,8 млрд рублей. Экономический эффект от реализации программ - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от получателей займов - составил 6,9 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

По его словам, краевой Фонд развития промышленности был создан при поддержке президента России в 2018 году. Тогда его объем составлял всего 500 млн рублей, сегодня - 6 млрд рублей. Несмотря на изменения ключевой ставки Центробанка, организация предоставляет займы по ставкам от 0,1% до 4% годовых. На сегодня Фонд реализует 16 программ. Из них 15 займов доступны обрабатывающим производствам, один - предприятиям пищевой промышленности.

Он отметил, что помимо мероприятий отраслевой краевой госпрограммы в крае реализуют федеральные меры - субсидируют процентные ставки по экспортным кредитам, производство сельскохозяйственной и специализированной техники или оборудования, финансовые затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее сообщалось, что в крае восстановлено станкостроение и вагоностроение, созданы новые отрасли промышленности, в результате поддержки края ежегодно растет объем и повышается качество кубанской продукции, увеличиваются налоговые поступления от промпредприятий в бюджет региона, создаются новые рабочие места. Так, по данным губернатора, только за десять месяцев этого года индекс промышленного производства в крае составил 107,4%, а объем отгрузки продукции собственного производства - 426,6 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее.