Российские банки поднимают ставки по вкладам после повышения ключевой ставки

Банк России до этого повысил ключевую ставку до 16%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Большинство российских банков поднимают ставки по своим сберегательным продуктам вслед за повышением Банком России ключевой ставки до 16%, максимальная ставка по вкладам теперь также составляет 16%, следует из сообщений опрошенных ТАСС банков.

Так, Сбер с 15 декабря повысил ставки по ряду вкладов, максимальная ставка теперь составит 16%. Пресс-служба банка ВТБ сообщила о повышении с 16 декабря ставки по всей линейке сберегательных продуктов, максимальная доходность также составит 16% годовых, а МТС-банк объявил о повышении ставок до 16% годовых по одному из вкладов для новых клиентов. В Росбанке сообщили о решении повысить с завтрашнего дня ставку до 16% по одному из вкладов.

Пресс-служба Совкомбанка сообщила о росте ставки по вкладам в рублях с 15 декабря, максимальная ставка вырастет до 14,5%. Кредитная организация отметила, что до конца года ожидается еще одно повышение ставок по депозитам на 0,5 п. п. Альфа-банк анонсировал повышение ставки по большинству вкладов. Так, максимальная ставка составит 16% годовых по одному из продуктов. Уточняется, что для клиентов "Альфа-премиум" ставка составит 16,1% годовых. В пресс-службе "Хоум банка" также заявили о повышении, теперь максимальная ставка составляет 16,5%. "Почта банк", не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, уже запустил вклад с доходностью 17% годовых.

Ранее Газпромбанк повысил доходность по вкладам на сроки 1 месяц и 6 месяцев до 16% годовых. С 8 декабря 2023 года Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам, теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка 16%.

Ставки по ипотеке и кредитам

Пресс-служба ВТБ банка заявила, что кредитная организация не исключает изменения условий по своим кредитам, в том числе - ипотечным. Конкретные решения банк примет, учитывая конъюнктуру рынка. В пресс-службе банка "Зенит" сообщили, что решение об изменении ставок по вкладам будут приниматься в зависимости от конъюнктуры рынка и иных факторов, которые определяют ценовую политику.

Руководитель "Росбанк дом" Вадим Мамонов также заявил, что организация будет принимать решение исходя из конъектуры.

"Ставки по ипотеке будут в ближайшие дни изменены большинством игроков на рынке. Детали будут зависеть от стратегии привлечения пассивов банками, но совершенно точно с понедельника будет повышение. "Росбанк дом" также будет принимать решение исходя из рыночной коньюктуры", - сказал он.