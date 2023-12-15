Росатом может начать рекультивацию бывшего химкомбината "Наирит" в Ереване

Это призойдет, как только армянская сторона выразит соответствующее пожелание, предконцепция уже передана Еревану, сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации Андрей Лебедев

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Росатом может начать работы по рекультивации территории бывшего химкомбината "Наирит" в Ереване, как только армянская сторона выразит соответствующее пожелание, предконцепция уже передана армянским властям. Об этом ТАСС сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

"По обращению армянской стороны в прошлом году мы приступили к проработке данного вопроса. В ходе визита в Ереван генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев передал премьер-министру Армении Николу Пашиняну аналитический отчет по результатам проведенной в короткие сроки большой работы. И мы в случае дальнейшего внимания и запроса с армянской стороны при соответствующих поручениях нашего правительства, конечно, будем этой задачей заниматься", - сказал Лебедев.

При этом он подчеркнул, что российские специалисты провели не только инвентаризацию тех отходов, которые были накоплены на территории бывшего химкомбината, но и изложили в отчете различные предложения по развитию площадки после приведения ее в безопасное состояние. "Такая предкоцепция, пред-ТЭО, была передана армянской стороне", - отметил Лебедев.

Один из флагманов химической промышленности СССР "Наирит" являлся монополистом в производстве каучука. В 1989 году под давлением экологического движения НПО "Наирит" было закрыто. На территории предприятия осталось порядка 13 тыс. тонн опасных отходов.