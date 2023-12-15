Бюджет Калмыкии на 2024 год приняли с дефицитом в 60,4 млн рублей

Доходы региональной казны составят 26 588,4 млн рублей

ЭЛИСТА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента (Народного Хурала) Калмыкии приняли во втором окончательном чтении закон "О республиканском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Согласно закону дефицит бюджета на 2024 год составит 60,4 млн рублей.

"С учетом всех поправок основные характеристики бюджета Республики Калмыкия на 2024 год составят по общему объему доходов республиканского бюджета 26 588,4 млн рублей, по расходам - 26 648,8 млн рублей. Дефицит составит 60,42 млн рублей", - сказали ТАСС в пресс-службе парламента республики.

Параметры доходной и расходной части в сравнении с показателями, принятыми в первом чтении, увеличились в 2024 году на сумму около 6,3 млн рублей. Расходы направят на систему образования, в том числе дошкольное и общее образование, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, оплату труда работников бюджетной сферы, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках реализации нацпроектов, а также дорожное строительство.

"Общий объем расходов республиканского бюджета на 2024 год против утвержденного бюджета на 2023 год запланирован с ростом на 4,2% (1 063 841,1 тыс. рублей), из них за счет собственных источников - на 21,6% (3 188 172,4 тыс. рублей)", - уточнили в пресс-службе.

Основу бюджета на 2024 год составили 23 государственные программы Республики Калмыкия. Как отметил на сессии министр финансов республики Очир Шургучеев, свыше 70% бюджетных средств в 2024 году будут сосредоточены на программах по улучшению качества жизни населения, направлены на выполнение соцобязательств, создание условий для качественного развития здравоохранения, формирование здорового образа жизни населения, развитие системы образования и культуры, улучшение жилищных условий граждан и повышение качества городской среды. На должном уровне сохранится и финансирование программ инновационного развития и модернизации экономики. Порядка 25% выделенных средств будут направлены на развитие отрасли АПК и дорожной отрасли, на поддержку бизнеса и на развитие сельских территорий.

Общий объем доходов республиканского бюджета Калмыкии на 2023 год был утвержден в сумме 24 352,4 млн рублей, общий объем расходов - на уровне около 24 548,2 млн рублей. Дефицит бюджета на 2023 год составил 195,6 млн рублей.