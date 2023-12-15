По словам губернатора Романа Бусаргина, регион занимает первое место в Поволжье по объемам инвестиций в основной капитал

ТАСС, 15 декабря. Объем отгруженной продукции в Саратовской области вырос почти в 1,5 раза за год. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по итогам его встречи с губернатором региона Романом Бусаргиным. Губернатор рассказал об итогах социально-экономического развития области за год.

"Зафиксирован рост показателей в сфере строительства и торговли. Объем отгруженной продукции увеличился почти в 1,5 раза, а отгруженных товаров собственного производства - на 114%, что составляет 574 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам Бусаргина, Саратовская область занимает первое место в Поволжье по объемам инвестиций в основной капитал: за 9 месяцев общий размер вложений составил 161 млрд рублей, завершено 26 инвестиционных проектов на общую сумму 4,8 млрд рублей. "В Саратовской области в этом году хорошие показатели по инвестициям и заработной плате. Благодаря успешной реализации инвестиционных проектов в ближайшие годы в регионе будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест", - цитируют в сообщении Комарова.

Во время рабочей поездки полпред посетил социально значимые объекты в Балаково. В частности, поздравил коллектив филиала общества "Апатит" с 50-летием предприятия. Кроме того, Комаров дал старт новогоднему турниру по дзюдо на призы "Фосагро" и познакомился с образовательным проектом предприятия. В планах - строительство стадиона в формате государственного частного партнерства.