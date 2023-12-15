Росфинмониторинг отмечает рост числа обращений граждан о фактах мошенничества

Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг фиксирует рост обращений граждан о фактах мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмониторинга и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

"При этом "инспекторы Росфинмониторинга" под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам. Для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц", - говорится в сообщении.

Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга, отметили в ведомстве.

"Женщина сообщила в Росфинмониторинг о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей. Другому гражданину неизвестные направили "гарантийное письмо" с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку", - также добавили в Росфинмониторинге.

В ведомстве отметили, что материалы направлены в правоохранительные органы и попросили граждан быть бдительными.

О ситуации

В феврале Росфинмониторинг предупредил граждан об участившихся звонках мошенников и их электронных письмах якобы от имени ведомства с извещениями о блокировке средств и предложениями за плату снять эти ограничения.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов. Ведомство не рассылает подобные письма и не осуществляет такие звонки.

В случае получения подобных сообщений рекомендуется не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу Росфинмониторинга.