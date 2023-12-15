Расходы на программу развития экспорта в Чувашии до 2030 года оценили в 5,8 млрд рублей

Программой предусмотрено, в частности, расширение географии продаж до 107 стран

ЧЕБОКСАРЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Экспортный совет при главе Чувашии утвердил республиканскую программу развития экспорта до 2030 года, на реализацию мероприятий предусмотрено около 5,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

"Экспортный совет утвердил региональную программу развития экспорта Чувашской Республики до 2030 года. Финансовое обеспечение составляет ориентировочно 5,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Программой предусмотрено увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с 2020 годом, рост количества экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 25%, расширение географии продаж до 107 стран.

В сообщении Минэкономразвития Чувашии поясняется, что в стратегию развития экспорта включены четыре проекта: совершенствование системных мер поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, развитие экспорта агропромышленных и медицинских услуг, а также промышленного экспорта. "Уже сейчас 95% всего экспорта Чувашии дает малый и средний бизнес. Мы отправляем свою продукцию в 80 стран", - цитируют в сообщении вице-премьера республики - главу Минэкономразвития региона Дмитрия Краснова.