Правительство скорректировало несколько параметров льготной ипотеки

В частности кабмин увеличил первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства финансов РФ.

"Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ. Постановление об этом подписано. <…> Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей", - сообщается в материалах.

Кроме этого, кабмин также увеличил с 6 до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.

Детали льготных программ

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года. Она распространяется на все 11 регионов ДФО - Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ. Она предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. В июне 2022 года правительство расширило ее действие на работников медицинских и образовательных организаций.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Согласно условиям, ставка не превышает 8%. Лимит для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее составлял 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. В свою очередь первоначальный взнос по льготным ипотечным программам изначально составлял 15%, а впоследствии был повышен до 20%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Банк России также сообщал, что поддерживает идею увеличения первоначального взноса по программам льготной ипотеки.

При этом президент России Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников, заявил, что попросил правительство сохранить первоначальный взнос по льготной семейной ипотеке на уровне 20%, а накануне в ходе прямой линии и пресс-конференции он высказался за продление программы льготной семейной ипотеки.