Путин заявил, что высокий утильсбор не должны платить те, кто купил машины до его введения

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев доложил президенту о том, что некоторые люди "пострадали в переходный период введения нового утильсбора" при приобретении автомобилей в странах ЕАЭС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен с тем, что автовладельцев, купивших машины в ближнем зарубежье до введения нового утильсбора, нельзя облагать повышенными ставками.

На встрече президента с главами думских фракций лидер "Новых людей" Алексей Нечаев доложил главе государства о том, что некоторые люди "пострадали в переходный период введения нового утильсбора" при приобретении автомобилей в странах ЕАЭС. Нечаев привел в пример, что "на момент покупки сбор был около 5 тыс. рублей, а сейчас он составляет 528 тыс. рублей".

"Закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора, то мы, конечно, не должны облагать людей дополнительными [сборами]", - сказал глава государства.

По словам Нечаева, после повышения утилизационного сбора депутаты получили несколько десятков обращений от людей. "Было бы здорово, чтобы мы пошли им навстречу и сделали переходный период до 1 января, <...> чтобы те, кто уже ввез машину, заплатили по старому тарифу", - предложил лидер "Новых людей".

Речь идет о вступивших в силу 29 октября 2023 года новых правилах, в соответствии с которыми тарифы на утилизационный сбор для физических лиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа 2023 года, выросли в среднем в 250 раз, до уровня коммерческих тарифов для юридических лиц.