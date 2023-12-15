Бюджет Мордовии на 2024 год приняли с дефицитом в 0,6% расходов

Доходы региональной казны составят 59,62 млрд рублей

ТАСС, 15 декабря. Депутаты Госсобрания Республики Мордовия приняли в окончательном чтении бюджет на 2024 год с дефицитом в 330 млн рублей, или 0,6% расходов.

"Доходная часть в 2024 году составит 59,62 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 59,95 млрд рублей", - сообщил министр финансов Мордовии Сергей Тюркин. Он уточнил, что дефицит бюджета региона на 2024 год составит 330 млн рублей, или 0,6% от расходов.

Планируется финансирование социальной сферы: социальной политики, образования, здравоохранения. На эти цели выделено 32,4 млрд рублей. В том числе запланированы бюджетные средства на строительство нового корпуса Белозерьевской школы в Ромодановском районе, школы на 600 мест в Саранске и Саранской специальной общеобразовательной школы-интерната. Кроме того, средства направят на строительство Ичалковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, реконструкцию Зубово-Полянского специального филиала Ширингушского дома-интерната для престарелых и инвалидов, предоставление детям-сиротам жилья по договорам найма, а также единовременной денежной выплаты на приобретение жилья на основании жилищного сертификата.

Бюджет республики на 2025 и 2026 годы будет профицитным. В 2025 году доходы предполагаются в объеме 50,3 млрд рублей, расходы - 45,5 млрд рублей. В 2026 году доходная часть бюджета составит 53,8 млрд рублей, расходная - 49,1 млрд рублей.

Депутаты также внесли изменения в бюджет республики на 2023 год. Объем доходов увеличился на 607,5 млн рублей, до 57,8 млрд рублей. Расходы составят 60 млрд рублей. Предлагается направить средства на капитальный ремонт автодорог общего пользования, оплату труда работников муниципальных учреждений общего и дошкольного образования, поддержку отраслей транспорта и жилищно-коммунального комплекса. Дефицит республиканского бюджета на этот год превышает 2 млрд рублей.

Тюркин также отметил, что госдолг республики составляет 33,7 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей (менее 9%) приходится на коммерческие кредиты, остальное - на бюджетные кредиты.