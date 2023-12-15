Кабмин постановил создать холдинг, в который передадут доли УК Пулково

Его уставный капитал составит 169 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России постановило создать "Холдинг ВВСС", куда фактически перейдут доли управляющей компании аэропорта Пулково, включая иностранные. Соответствующий документ опубликован.

Холдинг создается в форме общества с ограниченной ответственностью. Его уставный капитал составит 169 млрд рублей. Генеральным директором назначается Илья Шабалин. Местом нахождения компании определен Санкт-Петербург.

Федеральной налоговой службе поручено обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества и его участниках. Холдинг считается созданным с даты внесения данных в ЕГРЮЛ.

Тем же документом утвержден устав компании. Он, в частности, определяет права и обязанности участников, порядок перехода доли одного акционера к другому, особенности управления, порядок хранения документов и другие аспекты.

Право распоряжаться голосами иностранных акционеров временно передано самой управляющей компании аэропорта и ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии - 7".

Доли компаний в холдинге

Управляющей компанией аэропорта Пулково является ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (сокращенно ВВСС). Доли в ней принадлежали ряду организаций через кипрский офшор "Талита трейдинг лимитед". Теперь они фактически передаются новому холдингу. В состав акционеров компании - оператора Пулково входят в том числе банк "ВТБ" и РФПИ с пулом инвесторов.

При этом компании - совладельцы "Талита трейдинг лимитед" получают в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг "Фрапорт" (Fraport AG) - 25%, катарский F3 Holding LLC - 24,99%, "Бизнес-финанс" - 16,79%, "дочка" ВТБ - 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company - 7,99%, кипрская Nomeliar LTD - 7,48%, Ayar International Investment Company - 3,5%, ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии - 7" - 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company - 1,26% и так далее по убывающей.

Отмечается, что с даты создания общества прекращаются все заключенные участниками холдинговой компании договоры займа в целях финансирования иностранной компании.

Документ также признает состоявшимся переход прав агента по обеспечению по кредитному соглашению от немецкого VTB Bank к российскому банку "ВТБ". Теперь он будет считаться залогодержателем по всем договорам и иным сделкам, направленным на обеспечение наполнения кредита. В связи с этим Росреестру и ФНС поручено внести в реестры соответствующую информацию о банке "ВТБ", как о залогодержателе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании "Холдинга ВВСС" 30 ноября. Документ был подписан в рамках антисанкционных мер.