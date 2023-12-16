Telegraph: Лондон отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины

Мэр столицы Соединенного Королевства Садик Хан объяснил свое решение тем, что отправка автомобилей противоречит закону, который требует, чтобы инициативы властей приносили пользу лондонцам, сообщило издание

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан отказал своему киевскому коллеге Виталию Кличко в просьбе передать Украине автомобили, которые отправляются на утилизацию из-за несоответствия экологическим стандартам британской столицы. Об этом сообщает британская The Daily Telegraph, ссылаясь на текст письма, которое Хан направил Кличко 12 декабря.

По данным издания, Хан написал, что его возможности ограничивает закон об администрации Большого Лондона, принятый в 1999 году. Как говорится в письме, отправка автомобилей на Украину будет противоречить законодательству, которое требует, чтобы инициативы столичных властей "приносили пользу жителям Лондона с экономической, социальной или экологической точки зрения". Представитель мэрии пояснил The Daily Telegraph, что изменить условия программы по утилизации автомобилей "в целях их экспорта на Украину невозможно в рамках действующего закона". При этом он подчеркнул, что власти Лондона выражают солидарность с Украиной.

В конце августа по инициативе Хана была втрое увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone), которая теперь охватывает весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км). При использовании устаревшего автомобиля внутри зоны владелец должен платить сбор в размере £12,5 (почти 1 600 рублей) в сутки. Это правило распространяется на все машины с дизельными двигателями ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) и все автомобили, работающие на бензине, с двигателями ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года), некоторые виды автобусов и грузовиков. Их обладатели могут получить от столичных властей разовую выплату в размере £2 тыс. ($2,5 тыс.), если утилизируют свой автомобиль или фургон.

Еще в сентябре Кличко обратил внимание на действующую в Лондоне программу, предложив Хану отправить на Украину часть предназначенных для утилизации автомобилей, в особенности необходимые на фронте внедорожники и грузовики. Ответ Хана, который представляет оппозиционную Лейбористскую партию, спровоцировал критику со стороны консерваторов и представителей британских НКО, оказывающих помощь Украине. Источники в окружении Сьюзан Холл, которая в 2024 году намерена участвовать в выборах мэра Лондона, представляя правящую партию тори, заявили The Daily Telegraph о готовности изменить действующий закон ради оказания помощи Киеву.