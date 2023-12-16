В Кировской области ожидают роста объема отгруженной продукции на 10% по итогам года

Согласно оценкам, этот показатель будет на уровне 415 млрд рублей

КИРОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Объем отгруженной продукции по итогам года в Кировской области составит 415 млрд рублей, сообщил журналистам и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков. По подсчетам ТАСС, рост составит 10% к уровню прошлого года.

"В этом году, согласно оценкам, показатель будет на уровне 415 млрд рублей. Отмечу, что в 2022 году этот показатель достиг 377 млрд рублей. В следующем году мы планируем достичь объема отгруженной продукции на уровне 440 млрд рублей", - сказал Пестриков.

По его словам, достичь поставленных планов поможет внедрение на предприятиях наукоемких технологий и расширение рынков сбыта за счет организаций бизнес-миссий, участия в выставках. Увеличить объем продукции позволит и обновление станочного парка предприятий. "Если сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса достаточно неплохо обновились, то другие предприятия несколько отстают в этом плане. Будем работать в этом направлении", - сказал Пестриков.

Власти планируют способствовать созданию новых производств, в том числе за счет предоставления мер государственной поддержки, налоговых преференций. "Будем продолжать внедрение и развитие регионального инвестиционного стандарта, продолжим работу по развитию промпарков, в том числе частных, кластеров, территорий с особыми режимами хозяйствования", - отметил и.о. министра.

В Кировской области работает более 5,3 тыс. предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, в обрабатывающей промышленности - более 2,7 тыс. промпредприятий. Наибольшую долю в объеме отгруженной продукции составляют предприятия машиностроительного комплекса - 30%, химической промышленности - 24,85%, пищевой промышленности - 14,26% и деревообрабатывающей промышленности -12,78 %. По итогам 9 месяцев 2023 года индекс промышленного производства по Кировской области составил 108,7%, по итогам 2023 года показатель ожидается на уроке 111,6%. На предприятиях обрабатывающей промышленности трудятся более 83 тыс. человек, среднемесячная заработная плата работников оставляет 53,7 тыс. рублей (125,9% к аналогичному периоду прошлого года).