FT: страны G7 активизировали переговоры о конфискации замороженных российских активов

По информации издания Financial Times, это может быть связано с тем, что Евросоюз пока не решил вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Представители стран Группы семи (G7) в последние недели активизировали переговоры по теме конфискации части российских активов, которые были заморожены после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом пишет британская Financial Times (FT).

Как отмечает издание, это может быть связано с тем, что ЕС пока так и не решил вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд. В этих условиях передача Украине части замороженных российских активов могла бы "стать альтернативным источником финансирования". Утверждается, что неожиданно решительную позицию по этому вопросу заняли представители США, заявляющие о наличии способа конфисковать активы "в соответствии с международным правом" и необходимости решить вопрос в ближайшее время.

"Члены G7 и другие особо затронутые [конфликтом] страны могли бы изъять российские суверенные активы в качестве контрмеры, чтобы принудить Россию к прекращению агрессии", - говорится в попавшем в распоряжение FT документе, который США передали для обсуждения другим представителям государств "семерки".

Ранее глава британского МИД и экс-премьер Соединенного Королевства (2010-2016) Дэвид Кэмерон, выступая в парламенте страны, выразил уверенность в наличии законного способа изъять принадлежащие России средства и передать их Украине. По его словам, "особые времена требуют особых решений". По мнению министра, такой шаг не повредит экономике стран G7, отпугнув инвесторов.

"Нам нужно найти способ обеспечить Украину деньгами в любом виде, - заявил FT европейский дипломат, участвующий в идущих дискуссиях. - Все больше и больше стран обращают внимание на эти активы, выражая удивление по поводу того, что они до сих пор лежат без дела".