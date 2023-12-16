Посол РФ: Испания недосчиталась почти €2 млрд из-за отсутствия российских туристов

Юрий Клименко заявил, что туристы из РФ "почти целиком ушли в Турцию, Египет, Таиланд"

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Испания в 2022 году недосчиталась почти €2 млрд из-за отсутствия российских туристов на фоне санкций против РФ. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Мадриде Юрий Клименко.

"Наши туристы почти целиком ушли из Испании в Турцию, Египет, Таиланд, - сказал дипломат. - Введя беспрецедентные антироссийские санкции, наши европейские партнеры, по сути, сами себе выстрелили в ногу". Он считает, что сегодняшняя ситуация в туристической отрасли Европы - одно из ярчайших тому подтверждений. "Закрытие прямого авиасообщения, ужесточение визовой политики, ограничения в сфере предоставления банковских услуг, несомненно, послужили сдерживающим фактором для турпотоков из России, - добавил посол. - А ведь наши туристы традиционно вносили весомый вклад в развитие экономик ряда европейских стран, в частности Испании".

"Так, если в допандемийном 2019 году страну посетили более 1,3 млн российских туристов, а в рекордный 2013 год их численность достигла почти 1,6 млн, то за прошлый 2022 год - всего около 268 тыс., - пояснил Клименко. - За текущий год ситуация едва ли улучшилась: за первые полгода в Испании побывали 155 тыс. россиян". Глава дипломатической миссии отметил, что, согласно испанской статистике, туристы из России тратили за поездку в среднем €200 в день на человека. "Путем нехитрой арифметики получаем, что в 2022 году испанская туриндустрия недосчиталась свыше €1,8 млрд потенциальных доходов от туристов из России, - подчеркнул он. - Вдумайтесь: почти 2 млрд в год! И так каждый год. А могло бы быть совсем иначе".