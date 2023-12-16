В РФ оператора связи оштрафовали за срыв сроков подключения к системе "Антифрод"

Это первый подобный случай в стране, отметила пресс-служба Роскомнадзора

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Суд удовлетворил требование Роскомнадзора и выписал первый штраф оператору связи за срыв сроков подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод". Теперь оператор связи Start IT обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Суд рассмотрел протокол Роскомнадзора в отношении оператора связи Start IT. Компания сорвала сроки подключения к системе "Антифрод", поэтому Роскомнадзор потребовал в суде привлечь ее к административной ответственности. Суд удовлетворил требование ведомства и назначил ей штраф по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, на подключение к системе "Антифрод" оператору дается 120 дней (четыре месяца), так как это сложный технологический процесс. При этом система сможет работать эффективно только при условии подключения к ней всех операторов российской сети телефонной связи.

"Создание "Антифрода" стало ответом на участившиеся случаи мошенничества, связанного с технологией подмены номера, которую часто используют для обмана или вымогательства", - добавили в РКН.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.