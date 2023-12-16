Посол РФ: Испания в 2022-2023 годах стала крупнейшим в ЕС покупателем СПГ у России

По словам Юрия Клименко, Мадрид продолжает наращивать импорт российского сжиженного природного газа, на который не распространяются европейские санкции

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Испания стала самым главным в Евросоюзе покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2022-2023 годах. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

Комментируя заинтересованность королевства в российском топливе, дипломат отметил: "Не зря говорят: "Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу". "Нет ничего удивительного в том, что в 2022-2023 годах испанцы стали крупнейшими в ЕС покупателями российского СПГ", - добавил он.

"Несмотря на регулярные призывы испанских властей к национальным энергетическим компаниям сокращать закупки российского газа, наша страна остается в тройке основных поставщиков голубого топлива в Испанию - 18,1% общего объема за январь - ноябрь 2023 года", - отметил посол. По его словам, Мадрид продолжает наращивать импорт российского СПГ, на который не распространяются европейские санкции. "За упомянутый период прирост составил 38,8% по сравнению с 2022 годом", - отметил глава диппредставительства.

"Полагаю, что ответ на вопрос о заинтересованности Испании в поставках газа из России, лежит на поверхности, - уточнил он. - С экономической точки зрения испанцам просто-напросто невыгодно разрывать подписанный с нашей страной крупный долгосрочный контракт". "Не говоря уже о том, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны", - заключил Клименко.

Как передавала ранее газета El Mundo, объемы поставок российского СПГ в Испанию по итогам всего 2023 года, как ожидается, достигнут рекордно высоких показателей.