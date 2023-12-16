Трутнев заявил, что Севморпуть создает рабочие места на Дальнем Востоке

По данным пресс-службы российского вице-премьера, китайские перевозчики уже пользуются возможностями СМП

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути (Севморпуть, СМП) создает рабочие места и укрепляет региональную связанность на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам прошедшего в Пекине заседания межправкомиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

"Ряд регионов Дальнего Востока являются одновременно и регионами арктическими. Северный морской путь создает рабочие места и региональную связанность", - сказал Трутнев в ответ на просьбу рассказать о значении СМП для региона.

По его словам, Севморпуть - "это не просто участок воды, по которому могут пройти суда". "Это спутниковая группировка для определения метеоусловий и ледовой разведки. Это ледоколы как атомные, так и неатомные, которые смогут проводить суда в сложной ледовой обстановке. Это большое количество судов сопровождения. Это станции МЧС для решения потенциальных проблем в ходе навигации", - сказал Трутнев.

Он рассказал, что обсуждал с сопредседателем межправкомиссии, вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином вопрос, связанный со страховкой судов. "Наши западные коллеги перестали страховать суда, это не очень хорошо. Китайские банки обладают значительным капиталом, и они вполне в состоянии просто занять этот рынок. Это было бы хорошим решением", - сказал Трутнев.

По данным пресс-службы российского вице-премьера, китайские перевозчики уже пользуются возможностями Севморпути. В этом году китайская судоходная компания NewNew Shipping Line выполнила восемь рейсов из Китая в порты Мурманска и Санкт-Петербурга.

О Севморпути

Северный морской путь - судоходный маршрут в российской Арктике, который проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км. На трассе находится свыше 50 портов. Маршрут через СМП почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток.

В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства. В 2013 году вступил в силу федеральный закон, по которому были законодательно закреплены границы СМП. В 2018 году полномочия по развитию Северного морского пути получила госкорпорация "Росатом".