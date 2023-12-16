Трутнев заявил, что по новым мостам между РФ и КНР перевезли 3,2 млн тонн грузов

Вице-премьер также подчеркнул, что развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке - приоритет для правительства

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. 3,2 млн тонн грузов были транспортированы по новым мостам через границу России и Китая в январе-ноябре 2023 года. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам прошедшего в Пекине заседания межправкомиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

"В 2022 году были введены в эксплуатацию два трансграничных моста через Амур: железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян и автодорожный мост Благовещенск - Хэйхэ. В январе-ноябре этого года по ним перевезено 3,2 млн тонн грузов", - сказал Трутнев. По его словам, развитие логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке - приоритет для правительства.

"Мы будем уделять особое внимание развитию такого инфраструктурного проекта, как Восточный полигон. Сейчас правительство обсуждает планы третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба. Планируется, что к 2030 году грузовые перевозки по ним достигнут более 250 млн тонн", - сказал Трутнев.

Он указал на необходимость строить новые тоннели, в том числе "очень сложные, такие как Второй Североамурский". "Без этого мы просто не перевезем все грузы, которые сегодня требует наша экономика", - пояснил вице-премьер.

В конце ноября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил журналистам, что провозная мощность Восточного полигона к 2030 году достигнет 210 млн тонн, но правительство РФ прорабатывает возможность ее повышения до 255 млн тонн.

О Восточном полигоне

Восточный полигон - это глобальный проект по комплексной модернизации БАМа и Транссиба. Транссибирская железнодорожная магистраль - самая длинная железная дорога в мире (9,288 тыс. км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.