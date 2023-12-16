Эксперт: дальнобойщики и риелторы стали самыми оплачиваемыми в УрФО по итогам 2023 года

В число высокооплачиваемых профессий также вошли программисты и токари

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Самые высокие средние зарплаты в Уральском федеральном округе в 2023 году предлагали соискателям в отраслях транспорта, автомобильного бизнеса и строительства. По отдельным вакансиям самую высокую оплату предлагали дальнобойщикам, токарям, риелторам и программистам, сообщил ТАСС директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

"В разрезе средних зарплатных предложений по сферам деятельности в топ-3 лидеров по Уральскому федеральному округу входят отрасль транспорта и логистики, автомобильный бизнес и строительство. По отдельным вакансиям на средние предлагаемые зарплаты выше, чем у других представителей рабочих профессий, могут рассчитывать дальнобойщики, токари и фрезеровщики. Среди офисных специалистов - риелторы, рекрутеры и программисты", - сказал Пучков.

В числе высокооплачиваемых вакансий отмечают отдельные предложения для программиста 1С с заработком 270 000 рублей в Екатеринбурге, для менеджера по продажам дорожно-строительных материалов в Сургуте с оплатой 300 000 рублей, для стоматолога-ортопеда в Тюмени, которому обещают 350 000 рублей в месяц.

Топ-5 специалистов рабочих и линейных профессий, которых чаще всего ищут на Урале, составляют водители, продавцы-консультанты, курьеры, сварщики, слесари. Наиболее востребованные офисные работники - это менеджеры по продажам, операторы кол-центров, администраторы, менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры.

"По наблюдениям аналитиков "Авито Работы", люди стали более избирательны при поиске трудоустройства. Они чаще обращают внимание не только на размер зарплаты, но и на другие мотивирующие факторы: возможность работать ближе к дому, удобный гибкий график, корпоративные бонусы, программы медицинского и пенсионного страхования. Например, по результатам одного из наших исследований почти половина (44%) опрошенных отметили, что для них важна поддержка инициативы со стороны компании-работодателя", - добавил Пучков.