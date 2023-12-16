В Курской области заявили, что Михайловский ГОК работает в штатном режиме после атаки БПЛА

Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината

ТАСС, 16 декабря. Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) работает в штатном режиме после атаки беспилотного летательного аппарата на Железногорский район, электроснабжение одного из объектов предприятия восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.

"Михайловский ГОК работает в штатном режиме. Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата. Происшествие не оказало влияния на производственную деятельность предприятия", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские беспилотники ВСУ атаковали Железногорский район региона, где повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОК, аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.