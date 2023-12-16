Регионы получат более 7,9 млрд рублей на создание и модернизацию сельхозпредприятий

Источником средств стал резервный фонд кабмина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Регионы получат свыше 7,9 млрд рублей для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

"Свыше 7,9 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы для возмещения части затрат сельхозпроизводителей <...>. Выделенные средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестиционных проектов в различных регионах страны", - говорится в сообщении.

В сообщении кабмина отмечается, что решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объеме обеспечивать граждан качественными продуктами питания.

В сообщении также говорится, что вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря. Источником средств стал резервный фонд кабмина.