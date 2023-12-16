Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после планового ремонта

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, - говорится в сообщении. - В рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива - в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом".

Также проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования.