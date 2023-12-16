В ЛНР в 2024 году увеличат производство яиц на 10%

Это составит дополнительно порядка 20 млн штук яиц в год

ЛУГАНСК, 16 декабря, /ТАСС/. Один из крупных производителей куриных яиц в Луганской Народной Республике (ЛНР) за 2024 год благодаря государственным мерам поддержки намерен увеличить производство на 10%, что составит дополнительно порядка 20 млн штук яиц в год. Об этом ТАСС сообщил глава Минсельхоза республики Евгений Сорокин.

"В части объемов - сегодня у нас один крупный производитель по куриному яйцу. Получает [государственную] поддержку: и в текущем году, и в прошлом году получил поддержку. <…> В этом году уже начаты работы по реконструкции и модернизации самой птицефабрики, чтобы нарастить объем. <…> К концу следующего года еще порядка 20 млн штук яиц нарастят [производство]. Сегодня у нас самообеспеченность порядка 46% по республике своим яйцом. <…> Порядка 10% у нас будет прирост", - сказал он.

Сорокин отметил, что на фоне других субъектов РФ цена на куриное яйцо в республике "более благоприятная". "Цена производителя, то есть отпускная, у нас достаточно низкая, то есть она ниже других регионов", - сообщил он.

В четверг президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что одна из причин роста цен на куриное яйцо в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме, "произошел сбой в работе правительства". По его словам, ситуация со стоимостью должна улучшиться.

Рост стоимости

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно предпринимаются и другие меры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, правительство РФ поддержало освобождение от уплаты с 1 января по 30 июня 2024 года импортной пошлины на куриные яйца, ввозимые в Россию в объеме 1,2 млрд штук. Кроме того, расширяется число стран-поставщиков яиц: в Минсельхозе РФ сообщили, что в ближайшее время ожидаются первые поставки яиц из Азербайджана и Турции.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, прогнозируется в ближайший месяц.