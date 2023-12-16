Индустриальный парк "Алабуга" получит более 1,2 млрд рублей на инфраструктуру

Это позволит резидентам парка получить выручку порядка 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда более 1,2 млрд рублей в 2023 году на инфраструктуру индустриального парка "Алабуга" в Татарстане. Это позволит резидентам парка получить выручку порядка 3,1 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

"В 2023 году Республика Татарстан получит более 1,2 млрд рублей на возмещение расходов по созданию и модернизации инфраструктуры индустриального парка "Алабуга". Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Созданные и модернизируемые объекты инфраструктуры позволят по итогам уходящего года достичь объема совокупной выручки резидентов "Алабуги" в размере не менее 3,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Прогнозный объем внебюджетных инвестиций по итогам года в "Алабуге" превысит 530 млн рублей. В планах резидентов парка ряд проектов по импортозамещению производства композитных материалов, автомобильных компонентов, а также подготовка 10 тыс. специалистов в сфере мехатроники, химии и микроэлектроники ежегодно.

"Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря. Источником средств стал резервный фонд кабмина", - добавили в пресс-службе.

Особая экономическая зона "Алабуга" была создана в 2006 году. В марте этого года стало известно о начале строительства крупнейшего логистического центра России на территории ОЭЗ. Первый этап работ планируют завершить до конца года. Начальная площадь по проекту составит 65 га, длина контейнерной площадки - 1,05 км.