Евтухов заявил, что объемы производства алюминия будут не ниже значений 2022 года

По словам статс-секретаря - замглавы Минпромторга, снижения производства не наблюдается

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объемы производства алюминия по итогам 2023 года не будут ниже значений 2022 года, рассказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. По его словам, снижения производства не наблюдается.

"Снижения объемов производства не наблюдается и не планируется. На текущий момент можно прогнозировать, что объемы производства алюминия по итогам 2023 года будут не ниже значений 2022 года", - говорится в сообщении.

Комментируя недавнее заявление алюминиевой ассоциации о том, что некоторые предприятия "Русала" работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности, Евтухов пояснил, что общий рост себестоимости реализации продукции компании в первой половине 2023 года обусловлен дисконтом к цене при поставках в КНР взамен премиальных рынков США и ЕС, заградительными пошлинами на ввоз алюминиевых сплавов в Китай и Индию, а также ростом логистических затрат на транспортировку продукции.